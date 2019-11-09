Рада прийняла у першому читанні повернення закону про незаконне збагачення

Верховна Рада в середу прийняла в першому читанні законопроєкт №1031 про повернення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

За нього проголосували 316 депутатів.

Згідно із законопроєктом, придбання особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких перевищує доходи більш ніж на 15 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (14,4 млн гривень), буде каратися позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

За словами депутатки Верховної Ради Олександри Устинової ("Голос"), це занадто високий поріг - під нього потрапляють тільки 15 із 65 раніше закритих справ про незаконне збагачення. Вона запропонувала альтернативний поріг - 3000 мінімумів (близько 3 млн гривень), але Рада її не підтримала.

Депутатка Галина Янченко ("Слуга народу") у відповідь сказала, що головне - "повернути гроші, вкрадені у нас з вами, а вже потім садити винних".

Для того, щоб повернути незаконно придбані активи, вводиться можливість цивільно-правової конфіскації.

Для цього в Цивільний кодекс введуть окрему підставу припинення права власності, визначення видів активів, які можуть визнаватися необґрунтованими, і межа вартості таких активів (вартість, яка в 500 і більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб).

Питання виявлення необґрунтованих активів і збору доказів їх необґрунтованості покладається на Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, а в окремих випадках - Державне бюро розслідувань України і Генеральну прокуратуру України.

Розгляд справ про визнання необґрунтованими активів і їх стягнення на користь держави пропонується віднести до юрисдикції Вищого антикорупційного суду.

Позов можна буде пред'являти щодо активів, придбаних протягом 4 років до дня набуття чинності цього закону.

Нагадаємо, 26 лютого 2019 року Конституційний Суд скасував статтю про незаконне збагачення в Кримінальному кодексі через некоректне формулювання. У ній під незаконним збагаченням малося на увазі "набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав придбання яких не підтверджена доказами, а так само передача їм таких активів будь-якої іншої особи".

Судді визнали, що в такій редакції стаття про незаконне збагачення не узгоджується з конституційним принципом презумпції невинуватості (ч.1-3 ст.62 Конституції) і конституційним приписом про неприпустимість притягнення особи до відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї або близьких родичів (ч.1 ст.63 Конституції).