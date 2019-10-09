Рада прийняла за основу законопроєкт про "другу закупівельну революцію"

Система Prozorro стане обов'язковою під час закупівлі від 50 тис грн

Верховна Рада у вівторок, 10 вересня, прийняла за основу нову редакцію закону "Про державні закупівлі".

Відповідний законопроєкт №1076, який її автори називають "другою закупівельною революцією", проголосував у першому читанні 351 депутат.

Законопроєкт передбачає обов'язковість використання системи Prozorro під час закупівлі від 50 тисяч гривень (зараз - 200 тисяч). Очікується, що це виведе з тіні понад 250 тис. закупівель.

У рамках боротьби зі зловживаннями вводиться можливість диференційованої плати за оскарження тендеру в АМКУ в процентах від вартості предмета закупівлі. Крім того, скаргу можна буде відкликати.

Ще одним нововведенням стане автоматичне відхилення аномально низьких цінових пропозицій (які більш ніж на 40% відрізняються від середньої ціни пропозиції) для боротьби з "демпінгом цін", який призводить до закупівель неякісних товарів і послуг або змушує установи погоджуватися на менший обсяг закупівлі.

З'явиться можливість відхилення пропозиції постачальників, які раніше не виконали умов договору.

Буде введена особиста відповідальність посадових осіб (зокрема керівників органів) за порушення законодавства у сфері державних закупівель у вигляді штрафу від 2 тис. до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів (34-170 тис. грн).

Законопроєкт передбачає введення електронних каталогів поширених товарів, які будуть адмініструватися централізованими закупівельними організаціями та спрощувати процес закупівлі для бюджетних установ до декількох кліків.

Нагадаємо, закон про державні закупівлі, який зобов'язав проводити їх через систему ProZorro, прийняли 2016 року.

Через неї повинні були проходити всі закупівлі товарів і послуг вартістю від 200 тисяч гривень і закупівлі робіт вартістю від 1,5 млн гривень.