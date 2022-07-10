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Рада призначила нового голову НБУ Пишного

Ексочільник Ощадбанку Андрій Пишний став новим головою Національного банку – його призначення підтримали у залі Верховної Ради.
Рада призначила нового голову НБУ Пишного Фото: rada.gov.ua

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга Народу" Ольга Василевська-Смаглюк.

Призначення Пишного підтримали 290 народних депутатів.

Як пише перший заступник голови податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк, Пишний був присутній на засіданні. Під час виступу в залі він наголосив, що для залучення від міжнародних партнерів коштів на покриття дефіциту у понад 30 млрд доларів на рік Україні потрібна співпраця з МВФ. Саме від підтримки партнерів залежатиме, чи зможе Україна відмовитися від емісійного фінансування бюджету.

Вже призначений голова НБУ висловився на підтримку облікової ставки у 25% та впроваджених на час воєнного стану обмежень. Він зауважив, що офіційний курс НБУ наразі адекватний і відповідає поточним економічним реаліям.
Пишний має 16 років стажу в банківській системі, значну частину якого присвятив Ощадбанку. З 2003 по 2007 рік року він був першим заступник голови правління Ощаду, а у 2014 році повернувся в Ощадбанк як голова правління до 2020 року. Після нього Ощадбанк очолив Сергій Наумов, радником якого Пишний став два роки потому – у травні 2022 року.

Раніше повідомлялось, що 4 жовтня попередній голова Національного банку України Кирило Шевченко подав на розгляд президента заяву про відставку.

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07 10 2022 12:48
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