Рада ратифікувала дві угоди у сфері інфраструктури з ЄБРР і ЄІБ
Проєкти називаються "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка" і "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України", передає LB.ua.
Перший передбачає будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації та зв'язку. Другий буде спрямований на безпеку Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Києва і Кам'янця-Подільського, в нього включається поліпшення дорожніх перетинів, інфраструктури для громадського транспорту і велосипедів. Також буде облаштовано об'єкти для зменшення швидкості в населених пунктах і поряд зі школами.
Орієнтовна вартість проєкту "Підвищення безпеки доріг" становить 177 млн євро, з яких кредит ЄІБ - 75 млн євро за договором від 9 липня 2018 року, кредит ЄБРР - 75 млн, підписання угоди заплановано в 2020 році. Ще 27 млн залучать із бюджетів міст.
Нагадаємо, що Німецький уряд погодився збільшити на 9,8 тисячі штук кількість дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень у 2020 році.
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