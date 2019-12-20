Рада ратифікувала дві угоди у сфері інфраструктури з ЄБРР і ЄІБ

Парламент 19 грудня ратифікував дві угоди з Європейським інвестиційним банком і Європейським банком розвитку і реконструкції в сфері інфраструктури. Вони дозволять поліпшити дороги і безпеку.

Проєкти називаються "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка" і "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України", передає LB.ua.

Перший передбачає будівництво другої колії, електрифікацію та модернізацію систем сигналізації та зв'язку. Другий буде спрямований на безпеку Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Києва і Кам'янця-Подільського, в нього включається поліпшення дорожніх перетинів, інфраструктури для громадського транспорту і велосипедів. Також буде облаштовано об'єкти для зменшення швидкості в населених пунктах і поряд зі школами.

Орієнтовна вартість проєкту "Підвищення безпеки доріг" становить 177 млн євро, з яких кредит ЄІБ - 75 млн євро за договором від 9 липня 2018 року, кредит ЄБРР - 75 млн, підписання угоди заплановано в 2020 році. Ще 27 млн залучать із бюджетів міст.

Нагадаємо, що Німецький уряд погодився збільшити на 9,8 тисячі штук кількість дозволів на здійснення міжнародних автомобільних перевезень у 2020 році.