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Рада розглянула 62% поправок до "мовного" законопроекту

Депутатами вже розглянуто 1294 поправки
Верховна Рада у вівторок продовжує розглядати законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Рада розглянула 62% поправок до "мовного" законопроекту Фото: policy.info

Станом на 12:00 депутатами вже розглянуто 1294 поправки, що становить 62%, повідомляє "Укрінформ".

Наразі у роботі парламенту оголошено планову перерву тривалістю 30 хвилин.

Нагадаємо, що Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

4 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5670-д, який визначає статус української мови як офіційної державної мови в Україні й передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення норм закону. Сьогодні, 28 лютого, Рада має розглянути закон у другому читанні.

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09 04 2019 12:35
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