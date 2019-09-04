Рада розглянула 62% поправок до "мовного" законопроекту Депутатами вже розглянуто 1294 поправки

Верховна Рада у вівторок продовжує розглядати законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Фото: policy.info

Станом на 12:00 депутатами вже розглянуто 1294 поправки, що становить 62%, повідомляє "Укрінформ". Наразі у роботі парламенту оголошено планову перерву тривалістю 30 хвилин. Нагадаємо, що Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної". 4 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5670-д, який визначає статус української мови як офіційної державної мови в Україні й передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення норм закону. Сьогодні, 28 лютого, Рада має розглянути закон у другому читанні.

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