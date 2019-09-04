ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада у вівторок продовжує розглядати законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада розглянула 62% поправок до "мовного" законопроекту
Депутатами вже розглянуто 1294 поправки
Фото: policy.info
Станом на 12:00 депутатами вже розглянуто 1294 поправки, що становить 62%, повідомляє "Укрінформ".
Наразі у роботі парламенту оголошено планову перерву тривалістю 30 хвилин.
Нагадаємо, що Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
4 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5670-д, який визначає статус української мови як офіційної державної мови в Україні й передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення норм закону. Сьогодні, 28 лютого, Рада має розглянути закон у другому читанні.
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