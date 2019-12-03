Рада взялась за розгляд поправок до "мовного" законопроекту

"Я буду повідомляти номери правок, які відхилені. Якщо автор буде наполягати, будемо розглядати"

Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"Я буду повідомляти номери правок, які відхилені. Якщо автор буде наполягати, будемо розглядати. Я впевнений, що ми повинні, розглядаючи правки, і пояснити суспільству, і познімати всі ті брехливі ярлики, які намагається російська пропаганда навішувати на цей закон", - сказав голова ВР Андрій Парубій, повідомляє "Укрінформ".

Голова Комітету ВР з питань культури і духовності Микола Княжицький у свою чергу перед розглядом першої поправки озвучив пояснення до преамбули законопроекту.

"Коли проект розглядався в комітеті, у нас були жваві дискусії стосовно преамбули. Я сам подавав поправки щодо виключення з преамбули великої кількості абзаців, але науковці, професори, фахівці з правового регулювання питань мови, громадські активісти зуміли переконати членів комітету, що кожен із абзаців преамбули має зміст. Представники різних державних органів, які на різних стадіях закону, долучалися до цього розробки, підтримували цю позицію. Тому в затвердженій комітетом редакції преамбула закону відповідає редакції, яку Верховна Рада прийняла в першому читанні в жовтні минулого року", - зазначив Княжицький.

Нагадаємо, що в Україні з 13 жовтня 2017 року діє закон про мовні квоти на телебаченні. Документ був опублікований в офіційному виданні парламенту "Голос України".