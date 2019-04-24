Рада розглянула 99% "мовних" поправок і закрилась

Раді залишилося розглянути ще близько 20 поправок до законопроекту "Про забезпечення функціонування української мови як державної"

Перший заступник Верховної Ради Ірина Геращенко закрила засідання парламенту у середу.

"Ранкове засідання оголошую закритим", - сказала Геращенко, повідомляє "Укрінформ".

Водночас вона повідомила, що Раді залишилося розглянути ще близько 20 поправок до законопроекту "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У четвер ВР продовжить розгляд поправок і має вийти на голосування за відповідний законопроект.

Як повідомлялося, засідання Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності, на якому планують фіналізувати текст законопроекту про мову, відбудеться у середу, 24 квітня, о 14:30 на третьому поверсі кулуарів парламенту та проходитиме публічно.

Нагадаємо, що Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

4 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект №5670-д, який визначає статус української мови як офіційної державної мови в Україні й передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення норм закону. Сьогодні, 28 лютого, Рада має розглянути закон у другому читанні.

Додамо, кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський воліє дізнатися думку громадян щодо мовного питання і виступає за збереження мовлення російською на телебаченні. За його словами, не можна забирати в людей російськомовне телебачення.