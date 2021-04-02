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Рада ухвалила закон про дистанційну роботу

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи".
Рада ухвалила закон про дистанційну роботу Фото: tehnologii.xtet.net

Як передає кореспондент Укрінформ, таке рішення підтримали 322 народних депутатів.

"Законопроєкт розроблений з метою вдосконалення правових відносин у сфері регулювання дистанційної та надомної роботи", - йдеться у пояснювальній записці.

Основні положення закону включають запровадження двох самостійних видів роботи - дистанційної та надомної.

Ухвалений документ передбачає право роботодавця при укладенні трудового договору про дистанційну або надомну роботу отримувати відомості про місце проживання або інше місце за її вибором, де буде виконуватись трудова функція.

Законом передбачено забезпечення можливості ознайомлення працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, локальними нормативними актами роботодавця, повідомленнями та іншими документами, з якими працівник має бути ознайомлений у письмовій формі, шляхом обміну електронними документами.

У документі також ідеться про забезпечення можливості дистанційного ознайомлення працівника з вимогами щодо охорони праці шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеозв’язку.

Передбачається можливість працівника поєднувати дистанційну роботу з виконанням роботи в звичайному режимі на робочих місцях у приміщеннях чи на території роботодавця, а також покладає на власника або уповноважений ним орган зобов’язання щодо забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на робочих місцях на території і у приміщеннях власника.

Очікується, що вдосконалення правового регулювання дистанційної та надомної роботи призведе до позитивного соціально-економічного ефекту через створення законодавчих стимулів для переведення великої кількості працівників з роботи за договорами цивільно-правого характеру на повноцінні трудові договори із роботодавцями.

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04 02 2021 16:55
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