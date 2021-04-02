В Україні може з'явитися свій Нью-Йорк. Комітет Ради підтримав перейменування селища на Донеччині

Парламентський комітет із питань організації державної влади підтримав перейменування селища Новгородське у Донецькій області на Нью-Йорк. Члени комітету мають розробити та передати на розгляд Верховної Ради проєкт постанови.

Відповідне рішення на засіданні комітету 3 лютого схвалили 18 депутатів, передає "Громадське".

Голова комітету Андрій Клочко перед голосуванням сказав, що селище буде «економічним дивом» й Україна може "залучати інвесторів на географічну назву".

Члени комітету тепер мають розробити та внести на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про перейменування. Вони також рекомендуватимуть підтримати постанову в сесійній залі.

Перейменувати Новгородське на Нью-Йорк намагалися ще у 2017 році депутати минулого скликання, але у 2019 році проєкт відкликали. Необхідність перейменування пояснювали тим, що це історична назва селища.

Назва Нью-Йорк офіційно з'явилася на військових картах у 1846 році, а у списки населених пунктів Єкатеринославської губернії село Нью-Йорк внесли ще у 1859 році, йдеться у пояснювальній записці. Натомість перейменували селище на Новгородське за часів Радянського Союзу у 1951 році.

Селище розташоване неподалік лінії фронту, там є залізнична станція "Фенольна". Коли парламент розглядатиме перейменування - поки невідомо.

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