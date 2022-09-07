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Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно

Верховная Рада прийняла за основу закон 7441-1 щодо призупинення виплат та списання кредитів позичальникам, які втратили кредитне житло чи автівку.
Рада ухвалила закон про призупинення виплат по кредитам на знищене майно Фото: ukrinform.ua
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, йдеться в повідомленні "Економічної правди".
 
Заморожування або анулювання кредитної заборгованості поширюватиметься на квартири, будинки та автомобілі в заставі за кредитом, якщо вони:
 
✓ розташовані на тимчасово окупованих територіях, на територіях громад, де ведуться активні бойові дії, чи громад, які перебувають в оточенні (блокуванні), що підтверджується рішенням Кабміну;
 
✓ пошкоджені внаслідок бойових дій, терористичних актів чи диверсій, спричинених військовою агресією росії, але які підлягають відновленню;
 
✓ знищені внаслідок бойових дій, терактів чи диверсій, які спричинила російська агресія, тобто які не підлягають відновленню.
 
Дію закону хочуть поширити не лише на майно, яке перебуває в заставі за банківським кредитом, а й на нерухомість, яку позичальник придбав у забудовника на правах розстрочки чи з відстроченням платежу.
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09 07 2022 14:54
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