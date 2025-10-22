москва узаконила захоплення житла українців на окупованих землях

Йдеться про квартири, будинки та приміщення в окупованих районах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

російська урядова комісія 20 жовтня схвалила ініціативу, яка визнає "безгосподарне майно" на тимчасово окупованих територіях державною власністю росії.

Про це у телеграмі повідомив Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Обʼєкти, на яких нібито "неможливо встановити власника" або "відсутні документи", передаватимуть окупаційним адміністраціям чи "новим мешканцям" — військовим, поліцейським, чиновникам і вчителям, яких росія асимілює на окупованих територіях.

За даними ЦПД, раніше москва захоплювала майно українців через регіональні "постанови" або рішення псевдосудів. Тепер же ворог «на законному рівні» витісняє українське населення з тимчасово окупованих територій.

Ще однією схемою, яку ворог використовував на окупованій Луганщині, була так звана "Реновація житла", коли росіяни під приводом благоустрою забирали власність у корінних жителів, повідомляв у фейсбуці Центр національного спротиву.

Будинки в престижних районах "в аварійному стані" окупанти пропонували знести, а натомість обіцяли нові квартири, хоча насправді обманом виселяли місцевих.