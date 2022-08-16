CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВерховна Рада посилила контроль за використанням піротехніки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада ухвалила закон про заборону заходів із використанням піротехніки
Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки завдають шкоди психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їхню схожість зі звуками вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетного обстрілу міст
Фото: з вільного доступу
За відповідний законопроєкт №7438 проголосували 250 народних депутатів, повідомив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook.
Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт покликаний запровадити обмеження продажу, передачі та використання піротехнічних виробів задля забезпечення здоров’я та безпеки людей і тварин.
Документом пропонується заборонити проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин, за виключенням сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, феєрверків класу F1, що мають дуже низький рівень небезпеки та незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ. Також встановлено вікове обмеження щодо їх купівлі – 16 років.
"Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки завдають шкоди психологічному здоров’ю населення у воєнний час через їхню схожість зі звуками вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетного обстрілу міст. Актуальними будуть контроль та обмеження використання піротехнічних виробів і після закінчення війни, оскільки у переважної більшості людей протягом тривалого часу зберігатиметься посттравматичний стресовий розлад, що виник у результаті переживання обстрілів під час військових дій", — йдеться у законопроєкті.
Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними Силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.
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16 08 2022 16:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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