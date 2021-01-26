Рада відхилила постанову про скасування закону про "інвестнянь"

За проєкт постанови про скасування рішення проголосували лише 123 нардепи

Верховна Рада на засіданні 26 січня не прийняв проєкт постанови №3760-П Ніни Южаніної про скасування рішення Ради щодо прийняття закону про "інвестнянь".

За проєкт постанови про скасування рішення проголосували лише 123 нардепи, повідомляє "Економічна правда".

"В останні пленарні дні минулого року поспіхом, без підготовки до повторного 2 читання розглядався законпроєкт 3760 (про "інвестнянь" - ред.).

Ухвалення цього рішення відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту ВРУ, зокрема, статті 117, яка передбачає, що законопроєкт, підготовлений до 2 чи повторного 2 читання, висновок до нього та інші супровідні документи надаються депутатам не пізніше, ніж за 10 днів до дня розгляду", - сказала нардепка від "ЄС" Ніна Южаніна, представляючи проєкт постанови.

За її словами, голова Ради Дмитро Разумков дав депутатам можливість ознайомитись із законопроєктом "всього за декілька годин" до розгляду.

"І, як ви бачили під час розгляду, така ініціатива щодо "інвестнянь" в українських реаліях у цьому залі перетворилась на боротьбу за податкові пільги. Результат - неприхований лобізм надання податкових пільг у сферах, підконтрольних потужним фінансово-промисловим групам", - заявила Южаніна.

Водночас голова комітету з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР Сергій Кальченко заявив, що ініціатори цього проєкту постанови зареєстрували такий документ, але "не звертались до головуючого під час засідання із заявою про порушення регламенту".

За його словами, комітет запропонував Раді визначитись щодо ціього проєкту постанови шляхом голосування у залі.

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