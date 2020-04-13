Рада відхилила проєкти постанов про скасування закону про ринок землі
Верховна Рада не підтримала жодного з 13 проєктів постанов про скасування закону про відкриття ринку сільгоспземель, повідомляє "Економічна правда".
Жодного з проєктів постанов не підтримали 226 нардепів, необхідних для прийняття рішень.
Постанови подали нардепи: Ю. Тимошенко ("Батьківщина"), А. Поляков (позафракційний), В. Івченко ("Батьківщина"), І. Кириленко ("Батьківщина"), С. Тарута ("Батьківщина"), А. Пузійчук ("Батьківщина"), М. Волинець ("Батьківщина"), В. Кабаченко ("Батьківщина"), В. Наливайченко ("Батьківщина"), К. Бондарєв ("Батьківщина"), О. Кучеренко ("Батьківщина"), Я. Железняк ("Голос"), О. Савчук (позафракційна).
Нагадаємо, що у Раді зареєстрували проєкти постанов, що блокують підписання закону про ринок землі
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