Рада виконала одну з вимог "євробляхерів"

Введення штрафів відкладено ще на три місяці

Верховна Рада України сьогодні на вечірньому засіданні виконала одну з вимог, висунутих власниками автомобілів з європейською реєстрацією. Парламент проголосував за те, щоб відстрочити введення штрафів за водіння нерозмитнених автомобілів ще на три місяці - до 24 серпня.

Законопроект №8371 передбачає продовження перехідного періоду з 180 до 270 днів, інформує LB.ua.

За це рішення проголосували 236 народних депутатів.

Вчора і сьогодні в центрі Києва учасники організації "Авто Євро Сила" проводять акцію протесту з вимогою скасувати акциз на розмитнення старих автомобілів, а також продовжити терміни пільгового розмитнення таких авто.

Нагадаємо, що близько 300 активістів об'єднання "АвтоЄвроСили" - власників автомобілів на єврономерах перекрили рух уздовж вулиці Грушевського - від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. Частина активістів побилася з поліцією.

Додамо, що представники організації "АвтоЄвроСила" проводять акцію протесту під будівлею Верховної Ради. Власники автомобілів на європейській реєстрації вимагають продовження пільгового періоду для розмитнення авто.