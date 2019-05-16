Рада виконала одну з вимог "євробляхерів"
Законопроект №8371 передбачає продовження перехідного періоду з 180 до 270 днів, інформує LB.ua.
За це рішення проголосували 236 народних депутатів.
Вчора і сьогодні в центрі Києва учасники організації "Авто Євро Сила" проводять акцію протесту з вимогою скасувати акциз на розмитнення старих автомобілів, а також продовжити терміни пільгового розмитнення таких авто.
Нагадаємо, що близько 300 активістів об'єднання "АвтоЄвроСили" - власників автомобілів на єврономерах перекрили рух уздовж вулиці Грушевського - від вулиці Шовковичної до кінця Маріїнського парку. Частина активістів побилася з поліцією.
Додамо, що представники організації "АвтоЄвроСила" проводять акцію протесту під будівлею Верховної Ради. Власники автомобілів на європейській реєстрації вимагають продовження пільгового періоду для розмитнення авто.
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