Рада за два дні розглянула 271 з 2082 поправок до мовного законопроекту

Парламент не може перейти до інших питань, не проголосувавши

Верховна Рада за два пленарні дні розглянула лише 271 з 2082 поправок, які народні депутати подали до законопроекту №5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Про це повідомила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, повідомляє LB.ua.

Наступне засідання розпочнеться 14 березня о 10:00, депутати продовжать розглядати поправки.

Поправки, які ставили на затвердження, набирали менш ніж 100 голосів за 226 мінімально необхідних.

Серед них була норма про те, що держава забезпечує кожному громадянинові України можливості для оволодіння державною мовою на рівні вимог стандартів освіти через систему дошкільної, загальної шкільної та вищої освіти, а також через підтримку неформальної й інформальної освіти, спрямованої на вивчення і поліпшення рівня володіння громадянами державною мовою.

Також нардепи не підтримали норму, згідно з якою пропонувалося виключити депутатів Верховної Ради з переліку осіб, від яких вимагається вільне володіння українською мовою. При цьому голова профільного комітету Микола Княжицький пояснював, що Конституція України не передбачає таку вимогу до нардепів, тож якщо включити таку вимогу в "мовний закон", згодом Конституційний Суд України може визнати, що документ не відповідає Основному закону.

Нагадаємо, що Верховна Рада розглядає поправки до законопроекту 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної".