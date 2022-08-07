ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада припинила повноваження народного депутата Вадима Новинського.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада забрала мандат у Новинського
Парламент припинив повноваження народного депутата України Новинського В.В. ЗА - 295 голосів
Фото: president.gov.ua
Про це в Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Парламент припинив повноваження народного депутата України Новинського В.В. ЗА - 295 голосів", - написав Железняк.
Він додав, що голосування відбулося без виступу депутата Новинського та без обговорення. Відтак наразі у складі Ради залишився 421 парламентарій.
Як повідомлялося, 6 липня 2022 року позафракційний народний депутат Вадим Новинський написав заяву про складання депутатських повноважень.
Вадим Новинський у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання від політичної партії "Опозиційний блок" як її член за 57 округом (місто Маріуполь Донецької області). Був позафракційним народним депутатом.
Новинський відомий як бізнесмен та проросійський політик.
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08 07 2022 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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