Рада забрала мандат у Новинського

Верховна Рада припинила повноваження народного депутата Вадима Новинського.

Про це в Телеграмі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Парламент припинив повноваження народного депутата України Новинського В.В. ЗА - 295 голосів", - написав Железняк.

Він додав, що голосування відбулося без виступу депутата Новинського та без обговорення. Відтак наразі у складі Ради залишився 421 парламентарій.

Як повідомлялося, 6 липня 2022 року позафракційний народний депутат Вадим Новинський написав заяву про складання депутатських повноважень.

Вадим Новинський у 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання від політичної партії "Опозиційний блок" як її член за 57 округом (місто Маріуполь Донецької області). Був позафракційним народним депутатом.

Новинський відомий як бізнесмен та проросійський політик.