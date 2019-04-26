Рада зможе розблокувати закон про функціонування державної мови в травні, - Парубій
"На наступному пленарному засіданні невідкладно ми розглянемо всі ці постанови. Невідкладно я підпишу закон про мову. Невідкладно - і про це є домовленість - президент Петро Порошенко підпише закон. Ми не повинні дати жодного шансу в Конституційному суді поставити під сумнів закон про мову", - заявив Парубій під час пленарного засідання 26 квітня.
В Раду надійшло чотири постанови про скасування результатів голосування за законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної, додав він. Водночас Парубій зазначив, що згідно з регламентом, депутати можуть вносити відповідні постанови протягом двох діб.
"Якщо ми їх скасуємо раніше ніж через 2 доби і закон буде підписаний раніше ніж через 2 доби, це може поставити під сумнів легітимність закону", - пояснив Парубій.
Внесені в Раду постанови блокують підписання Парубієм прийнятого мовного закону. Спікер Ради зможе підписати документ, якщо парламент скасує всі чотири постанови.
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Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 14 травня
Нагадаємо, що Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".
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