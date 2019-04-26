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Рада зможе розблокувати закон про функціонування державної мови в травні, - Парубій

До парламенту надійшло чотири постанови, які блокують підписання документа
Під час наступного пленарного засідання, яке відбудеться 14 травня, Верховна Рада розгляне постанови про скасування голосування за закон про функціонування державної мови, заявив спікер парламенту Андрій Паубий. За його словами, тоді ж Рада повинна і розблокувати підписання документа.
Рада зможе розблокувати закон про функціонування державної мови в травні, - Парубій Фото: Telegraf

"На наступному пленарному засіданні невідкладно ми розглянемо всі ці постанови. Невідкладно я підпишу закон про мову. Невідкладно - і про це є домовленість - президент Петро Порошенко підпише закон. Ми не повинні дати жодного шансу в Конституційному суді поставити під сумнів закон про мову", - заявив Парубій під час пленарного засідання 26 квітня.

В Раду надійшло чотири постанови про скасування результатів голосування за законопроект про забезпечення функціонування української мови як державної, додав він. Водночас Парубій зазначив, що згідно з регламентом, депутати можуть вносити відповідні постанови протягом двох діб.

"Якщо ми їх скасуємо раніше ніж через 2 доби і закон буде підписаний раніше ніж через 2 доби, це може поставити під сумнів легітимність закону", - пояснив Парубій.

Внесені в Раду постанови блокують підписання Парубієм прийнятого мовного закону. Спікер Ради зможе підписати документ, якщо парламент скасує всі чотири постанови.

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Наступне пленарне засідання Верховної Ради відбудеться 14 травня

Нагадаємо, що Верховна Рада на пленарному засіданні 25 квітня проголосувала за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

 
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26 04 2019 13:10
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