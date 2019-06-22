Радника Мангера затримали на хабарі у $30 тисяч, - прокуратура

Директора комунального закладу "Пансіонат Арабатська стрілка", який є радником глави Херсонської облради Владислава Мангера, затримали під час отримання хабара у розмірі $30 тисяч

Затриманого підозрюють у вимаганні та отриманні хабара за сприяння у виділенні 3 земельних ділянок у селищі Щасливцеве Генічеського району Херсонщини.

"Установлено, що вказаний посадовець, попередньо змовившись зі службовими особами Щасливцевської сільської ради Генічеського району Херсонської області, вимагав та одержав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 30 000 доларів США", — повідомляє військова прокуратура Південного регіону, інформують в "Громадське".

Посадовцю повідомили про підозру в вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу.

В операції проти радника Мангера крім прокурорів взяли участь поліцейські та працівники СБУ зі спецпідрозділу "К". Правоохоронці клопотатимуть перед судом про взяття під варту посадовця.

Нагадаємо, 12 червня Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що представники підконтрольного йому відомства разом із співробітниками Держбюро розслідувань затримали групу чиновників та поліцейських на хабарі у 500 тисяч доларів США.

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