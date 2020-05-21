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Разумков підписав "антиколомойський" закон і передав президенту

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів.
Разумков підписав "антиколомойський" закон і передав президенту Фото:"Громадське"

Спікер Верховної Ради підписав "антиколомойський" закон про банки 2571-д  та направив його на підпис президенту.

Про це повідомляється на сайті парламенту, пише "Економічна правда".

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів.

Нагадаємо, що Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону

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21 05 2020 14:57
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