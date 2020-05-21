Разумков підписав "антиколомойський" закон і передав президенту

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів.

Фото:"Громадське"

Спікер Верховної Ради підписав "антиколомойський" закон про банки 2571-д та направив його на підпис президенту. Про це повідомляється на сайті парламенту, пише "Економічна правда". Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів. Нагадаємо, що Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону

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