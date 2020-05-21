ПОЛІТИКА НОВИНИНапередодні президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Разумков підписав "антиколомойський" закон і передав президенту
Фото:"Громадське"
Спікер Верховної Ради підписав "антиколомойський" закон про банки 2571-д та направив його на підпис президенту.
Про це повідомляється на сайті парламенту, пише "Економічна правда".
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що може підписати "антиколомойський" закон або у середу, або протягом 1-2 днів.
Нагадаємо, що Рада відкрила шлях до підписання "антиколомойського" закону
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