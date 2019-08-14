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Разумков та Ірина Геращенко змусили Рабіновича розмовляти українською мовою в Раді, - ВІДЕО

Вона подякувала Разумкову, який головує на засіданнях підготовчої групи, за те, що він "стоїть на позиції захисту законодавства України"
На початку засідання підготовчої групи новообраних народних депутатів представники "Слуги народу" Дмитро Разумков та "Європейської солідарності" Ірина Геращенко посперечались з членом "Опозиційної платформи – За життя" Вадимом Рабіновичем про мову.
Разумков та Ірина Геращенко змусили Рабіновича розмовляти українською мовою в Раді, - ВІДЕО

Ірина Геращенко (реагуючи на виступ Вадима Рабіновича російською мовою): Я хочу нагадати шановному колезі, пану Рабіновичу, що у нас вступив в дію закон про мову, і ми просимо вас українською мовою, просимо вас державною мовою виступати під час роботи нашої погоджувальної групи. 

За кілька хвилин Геращенко знову повернулась до теми використання української мови. Вона подякувала Разумкову, який головує на засіданнях підготовчої групи, за те, що він "стоїть на позиції захисту законодавства України". Також представниця "ЄС" попросила колег говорити українською: "В кулуарах, в кабінетах, в туалетах, в кафе – будь ласка, як завгодно. Тут тільки державна мова".

Після цього представник апарату Ради приніс Разумкову відповідну статтю регламенту. Лідер "Слуги народу" процитував її, оголосивши, що "мовою роботи Верховної Ради, її органів та посадових осіб є державна мова".

У свою чергу, Рабінович пізніше заявив, що вони ще не є Верховною Радою, і запропонував "привлечь перекладача".

Нагадаємо, що 25 квітня народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який почали розглядати у другому читанні ще 28 лютого.

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