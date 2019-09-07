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Речник Путіна: "Українська сторона" виявилась не готовою до телемосту

У Кремлі шкодують, що "українська сторона" виявилась не готовою до телемосту між Росією і Україною
У Росії додали, що у рамках телемосту планувалося "спілкування людей, яке ніколи не може бути передчасним".
Речник Путіна: "Українська сторона" виявилась не готовою до телемосту Фото: Reuters

"Загалом ми, безперечно, шкодуємо, що цей телеміст не відбувся. Ми, як і раніше, вважаємо, що це була гарна і дуже правильна ініціатива двох телеканалів. Очевидно, українська сторона не готова до цього", – заявив речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, йдеться в "Радіо Свобода".

"Це найправильніше спілкування і те спілкування, в якому народжується істина", – сказав речник Путіна.

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським NewsOne.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Пізніше засновник полку "Азов" і народний депутат України Андрій Білецький заявив про те, що дає президенту Володимиру Зеленському добу на те, щоб відповісти на плани провести "телеміст між Росією та Україною", запланований каналом "Newsone", близьким до Віктора Медведчука.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.

Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБОу зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".

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09 07 2019 14:52
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