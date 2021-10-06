Регулятор допустив до обігу акції двох іноземних компаній
Таке рішення ухвалили на засіданні Комісії 10 червня, повідомляє "Економічна правда".
До обігу на території України допустили акції: iShares Global Healthcare ETF та iShares Global Consumer Discretionary ETF.
"Рішення про допуск схвалені Комісією за зверненням самих заявників без участі Національного депозитарію України.
Процедура допуску реалізована повністю в електронному форматі без подання жодних паперових копій документів до Комісії. Весь пакет документів був наданий офіційним каналом зв’язку в електронному вигляді з накладанням електронного цифрового підпису заявника", - йдеться у повідомленні.
Цінні папери іноземних емітентів допущенні до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку.
Наразі до обігу на вітчизняному ринку капіталу допущено 38 цінних паперів іноземних емітентів. З їх переліком можна ознайомитись за посиланням.
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