Регулятор допустив до обігу акції двох іноземних компаній

Цінні папери іноземних емітентів допущенні до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку

Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку допустила до обігу на території України цінні папери двох іноземних компаній.

Таке рішення ухвалили на засіданні Комісії 10 червня, повідомляє "Економічна правда".

До обігу на території України допустили акції: iShares Global Healthcare ETF та iShares Global Consumer Discretionary ETF.

"Рішення про допуск схвалені Комісією за зверненням самих заявників без участі Національного депозитарію України.

Процедура допуску реалізована повністю в електронному форматі без подання жодних паперових копій документів до Комісії. Весь пакет документів був наданий офіційним каналом зв’язку в електронному вигляді з накладанням електронного цифрового підпису заявника", - йдеться у повідомленні.

Цінні папери іноземних емітентів допущенні до обігу на території України на фондових біржах та позабіржовому ринку.

Наразі до обігу на вітчизняному ринку капіталу допущено 38 цінних паперів іноземних емітентів. З їх переліком можна ознайомитись за посиланням.

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