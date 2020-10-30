Регулятор схвалив RAB-тарифи для перших обленерго

Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, ухвалила тарифи з урахуванням стимулюючого тарифоутворення для "Кіровоградобленерго", "Рівнеобленерго" і "Тернопільобленерго".

Рішення будуть оприлюднені для пропозицій і зауважень з метою остаточного затвердження, передає "Економічна правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За словами глави НКРЕКП Валерія Тарасюка, RAB-тарифи схвалюються для перших операторів системи розподілу вперше після затвердження методології стимулюючого тарифоутворення.

Згідно з проєктом постанови, тариф "Кіровоградобленерго" з урахуванням стимулюючого тарифоутворення становитиме для першого класу напруги 247,81 грн/МВт-год, для другого - 1236,38 грн/МВт-год.

За першим класом це на 42 грн або 20,5% більше діючого тарифу, встановленого ВСР у 2020 році за методикою cost+ і становить 205,68 грн/МВт-год.

Що стосується тарифу для другого класу напруги, то він на 357,34 грн або 40,65% більше встановленого за методикою cost+ і становить 879,04 грн/МВт-год.

Прибуток на регуляторну базу активів, створену до переходу на стимулююче регулювання, визначений на рівні 273,08 млн грн.

Крім того, регулятор схвалив інвестиційну програму "Кіровоградобленерго" на 2021 рік у розмірі 289,49 млн грн.

Джерелами її фінансування визначена амортизація в розмірі 134,87 млн грн (в поточному році вона становила 89,9 млн грн), а також прибуток в розмірі 136,54 млн грн, що в 4,3 рази перевищує показник, встановлений для 2020 року (31,5 млн грн).

Для "Рівнеобленерго" тариф схвалений на рівні 167,5 грн/МВт-год для першого класу і 989,81 грн/МВт-год для другого класу напруги.

Схвалений тариф вище на 4,7% в порівнянні з діючим тарифом для першого класу напруги, встановленого за методикою cost+ (159,93 грн/МВт-год), і на 39,8% - в порівнянні з тарифом для другого класу напруги за методикою cost+ (708,01 грн/МВт-год).

Прибуток на регуляторну базу активів, створену до переходу на стимулююче регулювання визначений на рівні 256,8 млн грн.

Крім того, регулятор схвалив інвестиційну програму "Рівнеобленерго" на 2021 рік у розмірі 233,79 млн грн, що на 88% більше обсягу інвестпрограми на 2020 рік.

Джерелами її фінансування визначена амортизація в розмірі 69,12 млн грн (в поточному році вона становила 46,08 млн грн), а також прибуток в розмірі 128,4 млн грн, що в 6,7 рази перевищує показник, встановлений для 2020 року (19,03 млн грн).

Тарифи для "Тернопільобленерго" на 2021 рік з урахуванням стимулюючого тарифоутворення схвалені на рівні 177,11 грн/МВт-год для першого класу і 1269,57 грн/МВт-год для другого класу напруги.

Схвалений тариф вище на 21,2% в порівнянні з діючим тарифом для першого класу напруги, встановленого для "Тернопільобленерго" за методикою cost+ (146,12 грн/МВт-год), і на 41,9% - в порівнянні з тарифом для другого класу напруги за методикою cost+ (894,31 грн/МВт-год).

Прибуток на регуляторну базу активів, створену до переходу на стимулююче регулювання, визначений на рівні 233,59 млн грн.

Регулятор схвалив інвестиційну програму "Тернопільобленерго" на 2021 рік у розмірі 220,64 млн грн, що на 117,14% більше обсягу інвестпрограми на 2020 рік. Джерелами її фінансування визначена амортизація в розмірі 94,1 млн грн (в поточному році вона становила 62,73 млн грн), а також прибуток в розмірі 111,79 млн грн, що в 18,9 разів перевищує показник, встановлений для 2020 року (5,86 млн грн).

Нагадаємо, що раніше повідомлялося: В Україні введуть RAB-тарифи на електроенергію