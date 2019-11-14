Реєстраторів нерухомості зобов'яжуть проходити додаткову авторизацію через Google Authenticator

Поки що другий фактор авторизації є лише опцією, але незабаром Мін'юст має намір зробити його обов'язковим

Міністерство юстиції для боротьби з рейдерством вводить додаткову опцію авторизації реєстраторів нерухомості через Google Authentificator, а пізніше може зробити її обов'язковою.

Про це повідомив у фейсбуці міністр Кабінету Міністрів Дмитро Дубілет, передає LB.ua.

"Тепер для проведення будь-якої дії реєстратору потрібно буде скористатися не тільки своїм електронним підписом, а й ввести код зі свого смартфона. Зламати комп'ютер і смартфон одночасно фактично неможливо", - написав він.

Дубілет зазначив, що одним із способів рейдерства нерухомості є злом комп'ютерів реєстраторів (наприклад, нотаріусів). "Заразивши комп'ютер реєстратора, зловмисник від його імені переписує майно жертви... Цікаво, що якщо ніякого злому не було і реєстратор сам пішов на незаконну дію, він міг завжди сказати, що його комп'ютер зламали", - пояснив він.

Раніше для боротьби з цим держава планувала зобов'язати реєстраторів встановлювати складний програмно-апаратний комплекс, що спричинило б значні витрати. При цьому банківський досвід показує, що ефективно протидіяти таким зловмисникам можна за допомогою аутентифікації через SMS-пароль, пояснив міністр.

"Приблизно такими аргументами я переконав колег згорнути дорогу програму захисту і натомість запровадити другий фактор авторизації. Хіба що замість витрат на SMS-паролі я запропонував Google Authentificator. На щастя, він безкоштовний", - зазначив Дубілет.

Він підкреслив, що наразі другий фактор авторизації є лише опцією, але незабаром Мін'юст має намір зробити його обов'язковим.