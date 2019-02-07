В УПЦ Київського патріархату хочуть відновити реєстрацію через суд
Також позивач подав клопотання про забезпечення позову, а саме просить негайно зупинити дію оскаржуваного наказу Мінкультури, повідомляє прес-служба суду, йдеться в "Громадське".
Тобто, УПЦ КП хоче не тільки скасувати наказ відомства про припинення реєстрації УПЦ КП, а й негайно призупинити дію цього наказу на час розгляду справи.
"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження та щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", — йдеться у повідомленні суду.
Напередодні почесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій ПЦУ".
Нагадаємо, рішення так званого "помісного собору" під керівництвом колишнього глави УПЦ КП Філарета є нікчемними і не несуть жодних юридичних наслідків, сказали в ПЦУ.
Раніше, 20 червня у Володимирському соборі відбувся так званий помісний "Собор Української православної церкви Київського патріархату"
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