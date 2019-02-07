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В УПЦ Київського патріархату хочуть відновити реєстрацію через суд

До Окружного адмінсуду Києва надійшов позов із проханням скасувати наказ Міністерства культури і поновити реєстрацію УПЦ КП
Позивачем виступає УПЦ КП, вона вимагає скасувати наказ Мінкультури "в частині, де зазначено, що втратили чинність накази Міністерства про реєстрацію у новій редакції Статуту релігійної організації "Київська патріархія УПЦ КП".
В УПЦ Київського патріархату хочуть відновити реєстрацію через суд Фото:Укрінформ

Також позивач подав клопотання про забезпечення позову, а саме просить негайно зупинити дію оскаржуваного наказу Мінкультури, повідомляє прес-служба суду, йдеться в "Громадське".

Тобто, УПЦ КП хоче не тільки скасувати наказ відомства про припинення реєстрації УПЦ КП, а й негайно призупинити дію цього наказу на час розгляду справи.

"Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження та щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову", — йдеться у повідомленні суду.

Напередодні почесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням захистити вірян і майно Київського патріархату від "протиправних дій ПЦУ".

Нагадаємо, рішення так званого "помісного собору" під керівництвом колишнього глави УПЦ КП Філарета є нікчемними і не несуть жодних юридичних наслідків, сказали в ПЦУ.

Раніше, 20 червня у Володимирському соборі відбувся так званий помісний "Собор Української православної церкви Київського патріархату"

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02 07 2019 19:12
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