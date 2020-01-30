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Реліз "держави в смартфоні" переноситься

Про причини переносу не повідомляється
"Іноді обставини перешкоджають найграндіознішим планам здійснитися . Презентація "Дії" переноситься з 30 січня і відбудеться за тиждень. Проте це ж не привід засмучуватися?", - йдеться у повідомленні.
Реліз "держави в смартфоні" переноситься Фото: radio24.ua

Презентація мобільного додатку "держави в смартфоні" - "Дія", переноситься з 30 січня на тиждень, повідомляє "Економічна правда".

Про це повідомляє прес-служба онлайн-сервісу.

"Іноді обставини перешкоджають найграндіознішим планам здійснитися . Презентація "Дії" переноситься з 30 січня і відбудеться за тиждень. Проте це ж не привід засмучуватися?", - йдеться у повідомленні.

Про причини переносу не повідомляється.

За даним джерел в Мінцифрі від liga.net  реліз перенесено через проблеми зі здоров'ям міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. 

"У нього є деякі проблеми зі здоров'ям. Він в лікарні, але не при смерті".

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30 01 2020 17:57
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