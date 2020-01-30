Реліз "держави в смартфоні" переноситься
Презентація мобільного додатку "держави в смартфоні" - "Дія", переноситься з 30 січня на тиждень, повідомляє "Економічна правда".
Про це повідомляє прес-служба онлайн-сервісу.
"Іноді обставини перешкоджають найграндіознішим планам здійснитися . Презентація "Дії" переноситься з 30 січня і відбудеться за тиждень. Проте це ж не привід засмучуватися?", - йдеться у повідомленні.
Про причини переносу не повідомляється.
За даним джерел в Мінцифрі від liga.net реліз перенесено через проблеми зі здоров'ям міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
"У нього є деякі проблеми зі здоров'ям. Він в лікарні, але не при смерті".
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