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Ремонт моста в Станиці "забуксував": бойовики не дають гарантій безпеки

"Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає"
Ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО для розмінування території.
Ремонт моста в Станиці "забуксував": бойовики не дають гарантій безпеки Фото:president.gov.ua

"Насамперед необхідно розпочати роботу з розмінування територій. Піротехнічні роботи мають відбутись не лише на територіях, прилеглих до КПВВ, а й на ділянці біля зруйнованого мосту. ... Поки реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій ОРЛО щодо початку цих робіт немає", - заявив керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський, повідомляє прес-центр ООС

Керівник української сторони СЦКК зазначив, що основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту – відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань. 

"Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає", - наголосив Борщевський.

Нагадаємо, що контактна група домовилася почати розмінування біля мосту в Станиці Луганській 1 серпня.

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