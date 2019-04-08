Ремонт моста в Станиці "забуксував": бойовики не дають гарантій безпеки

"Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає"

Ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО для розмінування території.

"Насамперед необхідно розпочати роботу з розмінування територій. Піротехнічні роботи мають відбутись не лише на територіях, прилеглих до КПВВ, а й на ділянці біля зруйнованого мосту. ... Поки реальних підтверджень з боку російських окупаційних адміністрацій ОРЛО щодо початку цих робіт немає", - заявив керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський, повідомляє прес-центр ООС.

Керівник української сторони СЦКК зазначив, що основна причина, чому не відбувається початок робіт з ремонту мосту – відсутність гарантій безпеки для наших фахівців з розмінування з боку незаконних збройних формувань.

"Відповідні запити по лінії ОБСЄ відправлені, але відповіді щодо отримання гарантій саме для наших фахівців і допуску їх до проведення робіт немає", - наголосив Борщевський.

Нагадаємо, що контактна група домовилася почати розмінування біля мосту в Станиці Луганській 1 серпня.