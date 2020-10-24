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Режисер Ахтем Сеітаблаєв озвучить аудіокнигу "справа Василя Стуса"

За словами гендиректора видавництва "Vivat" Юлії Орлової, робота над записом аудіокниги вже розпочалась
"Чудова ранкова новина. "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера і актора Ахтема Сеітаблаєва", - написав Кіпіані на сторінці в Facebook.
Режисер Ахтем Сеітаблаєв озвучить аудіокнигу "справа Василя Стуса" Фото: Детектор медіа

В Україні вийде аудіокнига журналіста Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса", аудіоадаптацію книги озвучить режисер Ахтем Сеітаблаєв, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Чудова ранкова новина. "Справа Василя Стуса" вийде в аудіоверсії. Стус звучатиме голосом мого чудового друга, режисера і актора Ахтема Сеітаблаєва", - написав Кіпіані на сторінці в Facebook.

За словами гендиректора видавництва "Vivat" Юлії Орлової, робота над записом аудіокниги вже розпочалась.

"Ми та наші партнери АБУК почали роботу над записом аудіо адаптації книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані. Ви ж пам'ятаєте, що книга на 80% складається з архівних документів. Деякі з них важко сприймати на слух, тому ми адаптуємо аудіоверсію для полегшення сприйняття на слух і дещо скоротимо її. Але будьте певні - найважливіше точно буде озвучено", - написала Орлова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Як повідомлялося, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Віктор Медведчук подав позов до суду про захист честі, гідності та ділової репутації і просить суд заборонити видання і поширення книги "Справа Василя Стуса" і поширення будь-якої інформації про книгу в ЗМІ і в Інтернеті. Крім того, Медведчук просить визнати частину інформації, наведеної в книзі, недостовірною, зокрема, дев'ять фраз.

19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" Вахтанга Кіпіані і видавництво "Vivat" видалити з твору інформацію про голову політради партії ОПЗЖ Віктора Медведчука і заборонити поширення друкованого тиражу до усунення порушення немайнових прав Медведчука.

У видавництві "Vivat" заявили, що після оголошення судом Києва рішення про заборону поширення книги "Справа Василя Стуса", її тираж одразу ж розкупили і у видавництва, і у дистриб'юторів.

Книга "Справа Василя Стуса" вийшла в травні 2019 року.

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