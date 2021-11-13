Режисер Пітер Джексон став мільярдером після продажу студії спецефектів
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Покупцем став розробник відеоігор Unity Software, сума угоди - $1,6 млрд. З них Джексон має отримати $600 млн у грошовій формі та ще $375 млн у вигляді акції Unity Software.
Джексону та його супутниці життя Френ Волш належали 60% акцій Weta Digital.
До укладання угоди з Unity Software Джексон мав значні статки. Зокрема, кожен фільм трилогії "Володар перснів" (2001-2003) приніс режисеру $10 млн авансом і ще по 10% касових зборів. Трилогія за книгою "Хоббіт, або Туди і назад" (2012-2014) приносила Джексону вже $20 млн за фільм і по 20% касових зборів.
Студію Weta Digital засновано Джексоном у партнерстві з режисером Річардом Тейлором та продюсером Джеймі Селкірком для роботи над фільмом "Небесні створіння" (1993 рік). Популярність компанії принесли фільми за мотивами книг Толкіна.
Нагадаємо, що американський гігант Amazon веде перемовини щодо придбання голівудської студії Metro-Goldwyn-Mayer (MGM Studios) за 9 мільярдів доларів - це дозволить значно посилити стрімінґовий сервіс компанії.
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