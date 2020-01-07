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Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 1 липня

Міністр звернувся до громадян з проханням дотримуватись рекомендацій МОЗ щодо профілактики інфікування коронавірусом
Повне скасування Україною карантинних обмежень можливе лише за відсутності у країні випадків інфікування коронавірусом.
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 1 липня Фото: МОЗ
  •  В Україні за минулу добу зафіксовано 664 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 32 у дітей та 44 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 177 осіб. Одужали за добу 433 особи, померли 14 осіб. 
  • За останню добу проведено 22 298 тестувань, з яких 10 053 методом ПЛР, 12 245 методом ІФА.
  • За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській (143) та Закарпатській (72) областях. 
  • Повне скасування Україною карантинних обмежень можливе лише за відсутності у країні випадків інфікування коронавірусом. Натомість нині спостерігається різкий ріст захворюваності через легковажне ставлення громадян до рекомендацій МОЗ. Міністр сподівається, що Україні вдасться уникнути італійського чи іспанського сценарію поширення COVID-19, оскільки в такому разі уряду доведеться запроваджувати найжорсткіші обмеження. Найкритичнішим показником для впровадження жорстких заходів є заповненість лікарень.
  • Міністр звернувся до громадян з проханням дотримуватись рекомендацій МОЗ щодо профілактики інфікування коронавірусом: носити маски, ретельно мити руки та користуватися антисептиком, не порушувати соціальної дистанції. Саме ці заходи знижують ризик інфікування та стримують поширення вірусу. 
  • Середня тривалість коронавірусної хвороби від моменту зараження до повного одужання складає близько трьох тижнів. Однак залежно від складності її перебігу цей термін може складати 30-39 днів. 
  • ПЛР-тестування в Україні при наявності симптомів коронавірусної хвороби проводиться коштом держави. У разі відмови у безкоштовному тестуванні необхідно звертатися до регіональних департаментів охорони здоров’я або безпосередньо на Гарячу телефонну лінію МОЗ.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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01 07 2020 11:02
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