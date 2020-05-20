ЗДОРОВ'Я НОВИНИСтаном на 18 травня ситуація з захворюванням на COVID-19 у кількох західних областях (зокрема, Чернівецькій, Волинській, Рівненській) не дозволяла перейти до чергового етапу пом’якшення карантину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Результати брифінгу міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 20 травня
МОЗ розробило алгоритм ІФА-тестування на визначення антитіл до коронавірусної інфекції
Фото: Офіційний Telegram канал МОЗ
- В Україні за минулу добу зафіксовано 354 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, з них 28 у дітей та 61 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 112 осіб. Одужали за добу 323 особи, а померли 16 осіб.
- За останню добу проведено 8568 тестувань методом ПЛР.
- Найбільшу кількість підтверджених випадків за останню добу зареєстровано у Чернівецькій області (54), Волинській області (41), а також у місті Києві (51).
- Кабмін на засіданні 20 травня планує розглянути питання переходу на адаптивний карантин. Запровадження його планується з 22 травня.
- Станом на 18 травня ситуація з захворюванням на COVID-19 у кількох західних областях (зокрема, Чернівецькій, Волинській, Рівненській) не дозволяла перейти до чергового етапу пом’якшення карантину.
- Загальне недофінансування психіатричних лікарень в Україні складає 898 млн грн. Міністерство розробляє окремий механізм фінансування психіатричної служби. Міністр відзначив, що протест 19 травня під стінами клінічної лікарні “Психіатрія” (лікарня імені Павлова) був організований медиками для того, щоб привернути увагу до проблеми фінансування лікарні, яка опинилися на межі закриття.
- МОЗ розробило алгоритм ІФА-тестування на визначення антитіл до коронавірусної інфекції. Визначено категорії осіб, які проходитимуть тестування, в тому числі й двома методами. Зокрема, ІФА-тести будуть проходити хворі з клінічними симптомами, у яких два ПЛР-тести дали негативний результат.
Джерело: офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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20 05 2020 13:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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