Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 квітня
В Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дітей та 116 - медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 138 осіб.
► Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, - 181 особа (з них 19 дітей). Померли 8 осіб.
► За останню добу проведено 5825 тестувань методом ПЛР.
► Наразі в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медичних працівників середнього та молодшого персоналу. За результатами аудиту, МОЗ України вирішить проблему їх скорочень та заробітних плат.
► Залучення студентів та інтернів медичних ВНЗ для допомоги лікарям у боротьбі з COVID-19 відбувалось на добровільних засадах, але сьогодні проблеми нестачі медичних працівників немає. МОЗ України має дані студентів, які зголосилися допомогти, і в разі потреби буде залучати таких помічників.
► Інформація про те, що здорові люди нібито можуть заразитися COVID-19 при тестуванні, не відповідає дійсності.
► Постачання ПЛР-систем від українських виробників вже почалося. 24 квітня компанія ТОВ “Укргентех” здійснила першу таку поставку на 2 тисячі ПЛР-систем (одна ПЛР-система – це 100 тестів), які були розподілені по регіонах України. 25 квітня відбулася поставка ще на 1 тисячу ПЛР-систем (100 тисяч тестів). На 26 квітня заплановано поставку 1,5 тисяч ПЛР-систем (150 тисяч тестів).
► У березні Мінфін виділив кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України на наукові дослідження та виготовлення ПЛР-систем.
Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"
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