Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 25 квітня

В Україні за минулу добу зафіксовано 478 випадків інфікування коронавірусом, з них 42 дітей та 116 - медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 138 осіб.

► Україна встановила рекорд з кількості пацієнтів, які одужали за добу, - 181 особа (з них 19 дітей). Померли 8 осіб.

► За останню добу проведено 5825 тестувань методом ПЛР.

► Наразі в Україні 156 тисяч лікарів та 296 тисяч медичних працівників середнього та молодшого персоналу. За результатами аудиту, МОЗ України вирішить проблему їх скорочень та заробітних плат.

► Залучення студентів та інтернів медичних ВНЗ для допомоги лікарям у боротьбі з COVID-19 відбувалось на добровільних засадах, але сьогодні проблеми нестачі медичних працівників немає. МОЗ України має дані студентів, які зголосилися допомогти, і в разі потреби буде залучати таких помічників.

► Інформація про те, що здорові люди нібито можуть заразитися COVID-19 при тестуванні, не відповідає дійсності.

► Постачання ПЛР-систем від українських виробників вже почалося. 24 квітня компанія ТОВ “Укргентех” здійснила першу таку поставку на 2 тисячі ПЛР-систем (одна ПЛР-система – це 100 тестів), які були розподілені по регіонах України. 25 квітня відбулася поставка ще на 1 тисячу ПЛР-систем (100 тисяч тестів). На 26 квітня заплановано поставку 1,5 тисяч ПЛР-систем (150 тисяч тестів).

► У березні Мінфін виділив кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України на наукові дослідження та виготовлення ПЛР-систем.

Джерело: Офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо"