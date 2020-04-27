Результати брифінгу Міністра охорони здоров’я Максима Степанова за 27 квітня

Цього тижня МОЗ розгляне можливість використання ІФА-тестів, які виявляють антитіла у людей, що перехворіли на COVID-19.

Фото: ki.ill.in.ua

В Україні за минулу добу зафіксовано 392 нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, зокрема 28 випадків у дітей та 73 у медичних працівників. Госпіталізовано у заклади охорони здоров’я 82 особи. Одужали за добу 24 особи. Померли 11 осіб.

За останню добу проведено 4251 тестування методом ПЛР.

За добу найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у Харківській області (49), Закарпатській області (46), Чернівецькій області (34) та в місті Києві (32).

МОЗ отримав близько 4500 ПЛР-систем (450 тисяч тестів) українського виробництва, які за якістю і точністю відповідають світовим стандартам. 27 квітня буде поставка ще 1600 ПЛР-систем (160 тисяч тестів).

На сьогодні в Україні проводиться до 5-6 тисяч ПЛР-тестувань на добу. МОЗ планує посилити потужність лабораторій та залучити більше лаборантів, щоб збільшити кількість ПЛР-тестувань до 8-10 тисяч на добу.

МОЗ контролює та чітко перевіряє якість закупівель засобів індивідуального та біозахисту по всіх регіонах країни.

Цього тижня МОЗ розгляне можливість використання ІФА-тестів, які виявляють антитіла у людей, що перехворіли на COVID-19.

180 українців, які 28 квітня приїдуть в Україну зі США, повинні пройти обов’язкову 14-денну обсервацію. МОЗ буде контролювати це через додаток "Дій вдома", який мусить бути встановлений у кожного прибулого. Джерело: офіційний Telegram канал МОЗ "Коронавірус_інфо".

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