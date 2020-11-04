Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%

За добу одужало 18 осіб (з них 3 медичні працівники), померло 4 особи.

► У Миколаївській області зафіксовані перші 2 випадки захворювання на COVID-19.

►В Україні за минулу добу зафіксовано 18 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.

► За добу найбільша кількість підтверджених випадків з COVID-19 зареєстрована у місті Києві (48), Житомирській області (45), Вінницькій (40) та Чернівецькій області (39).

► Загалом найбільше випадків з COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області (409), місті Києві (396), Івано-Франківській області (274), Тернопільській області (208) та Вінницькій області (151).

► Приріст підтверджених випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 13%.

► За добу госпіталізовано в заклади охорони здоров’я 94 особи, з них 1 дитину.

► Загалом з початку епідемії COVID-19 госпіталізовано 1017 осіб, з них 43 дитини.

► Наразі на апараті штучної вентиляції легень перебуває 45 осіб (дітей немає).

► За добу одужало 18 осіб (з них 3 медичні працівники), померло 4 особи.

► Готові до надання інтенсивної терапії 1944 апарати ШВЛ, задіяно 162 апарати (з них 45 для хворих з коронавірусом).

► Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%.

► Показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні складає 2,9% (у всьому світі 2-12%).

► 80% пацієнтів, чиї випадки закінчилися летально, мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, новоутворення, захворювання нирок і легень.