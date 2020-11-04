Результати брифінгу МОЗ за 11 квітня
► У Миколаївській області зафіксовані перші 2 випадки захворювання на COVID-19.
►В Україні за минулу добу зафіксовано 18 нових випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.
► За добу найбільша кількість підтверджених випадків з COVID-19 зареєстрована у місті Києві (48), Житомирській області (45), Вінницькій (40) та Чернівецькій області (39).
► Загалом найбільше випадків з COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області (409), місті Києві (396), Івано-Франківській області (274), Тернопільській області (208) та Вінницькій області (151).
► Приріст підтверджених випадків з коронавірусною хворобою за минулу добу становить 13%.
► За добу госпіталізовано в заклади охорони здоров’я 94 особи, з них 1 дитину.
► Загалом з початку епідемії COVID-19 госпіталізовано 1017 осіб, з них 43 дитини.
► Наразі на апараті штучної вентиляції легень перебуває 45 осіб (дітей немає).
► За добу одужало 18 осіб (з них 3 медичні працівники), померло 4 особи.
► Готові до надання інтенсивної терапії 1944 апарати ШВЛ, задіяно 162 апарати (з них 45 для хворих з коронавірусом).
► Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%.
► Показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні складає 2,9% (у всьому світі 2-12%).
► 80% пацієнтів, чиї випадки закінчилися летально, мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, новоутворення, захворювання нирок і легень.
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