рф втратила 6000 одиниць техніки і не встигає поповнити боєприпаси

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія втратила шість тисяч одиниць техніки й використовує боєприпаси в таких масштабах, які не зможе компенсувати у зв’язку із санкціями Заходу.

Про це йдеться у звіті уряду США, повідомляє The New York Times.

Як стверджується, здатність росії створювати комплексну високоточну зброю вже постраждала від заходів експортного контролю, які обмежують доступ росії до передових технологій. Санкції Заходу також призвели до дефіциту в рф менш складних технологій – наприклад підшипників, що ускладнює виробництво і ремонт танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

США також зафіксували, що ще з травня росії не вистачає критично важливих поставок дизельних двигунів, деталей двигунів для вертольотів і літаків, а також її броньованих танків. Крім того, у Москви виникли проблеми з виконанням оборонних замовлень іноземних держав.

Щоб обійти санкції, російські спецслужби отримали наказ "незаконно купувати західні технології і деталі", зазначається у звіті. росія також шукає поставок із таких країн, як Іран і Північна Корея, які також перебувають під західними санкціями.

За словами високопоставленого чиновника США, який говорив на умовах анонімності, Вашингтон шукає інші "вузькі місця" в технологічному процесі, які б ускладнили виробництво військової техніки для рф – як-от кулькові підшипники та кріплення.

Раніше повідомлялось, що США направлять до України боєприпаси та бронемашини Humvee.