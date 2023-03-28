рф виділяє 4,7 млн доларів для знищення українських бібліотек в окупації – ЦНС

Міністерство культури рф виділяє понад 2,6 млн доларів на закупівлю та поширення російських книжок на окупованих територіях півдня та сходу України.

російські загарбники продовжують вилучати українські книжки з бібліотек на окупованих територіях та заміщують їх російською літературою.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"За наявними даними, Міністерство культури рф виділяє понад 2,6 млн доларів на закупівлю та поширення російських книжок на окупованих територіях півдня та сходу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що близько понад 1,5 млн доларів виділяється на створення трьох модельних бібліотек у кожному окупованому регіоні та понад 520 тисяч доларів на фінансування бібліотек захоплених регіонів.

"Таким чином, росіяни ставлять перед собою мету знищити українську літературу на окупованій території. Це характерна риса росії - знищити рідну мову, насадити свої правила життя", - додали в ЦНС.

Нагадаємо, за даними британської розвідки російська армія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку.