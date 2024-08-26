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Рішення не є політичним, а вердикт за суддями – Макрон про арешт Дурова

26 серпня 2024, 18:12
Рішення не є політичним, а вердикт за суддями – Макрон про арешт Дурова
Макрон. Париж
Він повідомив, що читає багато неправдивої інформації.

Президент Франції Еммануель Макрон вперше прокоментував арешт російського розробника і власника Telegram у Парижі. 

Про це Макрон написав в соцмережі X (Twitter)

"Я читаю тут неправдиву інформацію щодо Франції після арешту Павла Дурова", - йдеться в дописі. 

Макрон додав, що Франція понад усе прихильна до свободи слова та спілкування, інновацій та підприємництва. Так і залишиться.

За словами французького президента, у правовій державі, у соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом, щоб захистити громадян і поважати їхні основні права.

"Система правосуддя, яка є повністю незалежною, має забезпечити виконання закону", - написав Макрон. 

І підсумував, що арешт президента Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, яке триває. Це жодним чином не політичне рішення. Вирішувати суддям.

Нагадаємо, що французькі ЗМІ повідомили, що у Франції у суботу увечері затримали засновника месенджера Telegram, росіянина Павла Дурова.

 

арештПавло ДуровЕммануель Макрон

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