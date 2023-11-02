Рішення про імпічмент Байдена буде прийнято "дуже скоро" – Джонсон

Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що "дуже скоро" буде прийнято рішення про те, чи варто просувати зусилля по притягненню до відповідальності Джо Байдена.

Про це пише The Guardian.

"Оскільки ми знаходимося тут сьогодні, я не передбачив цього заздалегідь, але я вірю, що дуже скоро ми підійдемо до моменту рішення з цього питання", - сказав Джонсон.

Його попередник Кевін Маккарті оголосив про розслідування поведінки президента у вересні, за кілька тижнів до того, як республіканці і демократи усунули його з посади спікера. Розслідування зосереджено на звинуваченнях в корупції президента і його родини, особливо його сина Хантера Байдена.

Республіканці провели єдине слухання в Комітеті з цього питання, яке багато хто розцінив як провал після того, як свідки заявили, що розслідування має сенс, але досі не було жодних доказів того, що президент порушив закон.

Ще один удар по цих зусиллях стався, коли Кен Бак, консервативний республіканець, який оголосив, що не буде домагатися переобрання в 2024 році, написав колонку в Washington Post, де стверджував, що імпічмент Байдену був поганою ідеєю.

Розслідування було призупинено на кілька тижнів, поки Палата представників боролася з відставкою Маккарті, і питання про те, чи продовжувати його і як це робити, є одним з головних питань, які повинен вирішити Джонсон.

Нагадаємо, що в середині вересня сину Байдена висунули нові звинувачення.