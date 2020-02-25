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Рішення ЄСПЛ щодо люстрації українських чиновників вступило в силу

Як зазначили у суді, рішення є остаточним
Як відомо, в середині січня Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.
Рішення ЄСПЛ щодо люстрації українських чиновників вступило в силу Фото: Дзеркало тижня

Постанова Європейського суду з прав людини, яка стверджує, що звільнення за законом "Про очищення влади" порушило права українських чиновників, набула чинності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на повідомлення суду.

Велика палата ЄСПЛ не стала задовольняти запит української сторони на розгляд справи, відтак рішення набуло чинності.

Як зазначили у суді, рішення є остаточним.

Як відомо, в середині січня Україна оскаржила рішення Європейського суду з прав людини, який визнав норми закону "Про очищення влади" порушенням Конвенції про захист прав людини.

Нагадаємо, 17 жовтня 2019 року Європейський суд з прав людини опублікував рішення щодо закону про люстрацію. У ньому йшлося, що український закон "Про очищення влади" порушив права українських чиновників.

Суд вирішив, що закон застосовується до дуже широкого кола осіб і призвів до звільнення заявників лише на тій підставі, що вони обіймали посади на державній службі протягом більш ніж року за часів президентства Януковича, або на підставі зайняття посад у Комуністичній партії до 1991 року.

На думку суду, вказаний закон не зважав на особисту роль, яку відігравали заявники, а також на те, чи були вони особисто пов’язані з будь-якою недемократичною діяльністю в період правління колишнього президента. 

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини розпочинає слухання у справі "Україна проти Росії"

 

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25 02 2020 15:57
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