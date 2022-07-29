Рівень безробіття через війну стрибнув до рекордних 35% – НБУ

Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше

Війна зумовила нечуваний стрибок рівня безробіття – близько 35%, незважаючи на зусилля підприємств з утримання працівників.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

Аналітики зазначають, що через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу.

З іншого боку, незначний фінансовий запас міцності змушував домогосподарства активно шукати роботу.

Рівень безробіття значно зріс також внаслідок вибуття частини населення з робочої сили передусім через те, що вимушені мігранти часто не мали пошук роботи за основний пріоритет.

"Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше", – додали в регуляторі.

Крім цього, стримувала нарощення безробіття також мобілізація до лав ЗСУ.

До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу.

Втім, як і в інших країнах, навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше. Це пояснюватиметься довгостроковими наслідками війни.