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Рівень безробіття через війну стрибнув до рекордних 35% – НБУ

Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше
Війна зумовила нечуваний стрибок рівня безробіття – близько 35%, незважаючи на зусилля підприємств з утримання працівників.
Рівень безробіття через війну стрибнув до рекордних 35% – НБУ Фото: osvita.org.ua
Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.
 
Аналітики зазначають, що через глибокий спад економічної активності та міграцію унаслідок безпекових ризиків у прифронтових регіонах значна частина населення втратила роботу. 
 
З іншого боку, незначний фінансовий запас міцності змушував домогосподарства активно шукати роботу. 
 
Рівень безробіття значно зріс також внаслідок вибуття частини населення з робочої сили передусім через те, що вимушені мігранти часто не мали пошук роботи за основний пріоритет. 
 
"Утім, якби мігранти залишалися в Україні та активно шукали роботу, рівень безробіття зріс би ще більше", – додали в регуляторі.
 
Крім цього, стримувала нарощення безробіття також мобілізація до лав ЗСУ.
 
До кінця року рівень безробіття скоротиться з пікових значень у ІІ кварталі 2022 року завдяки відновленню економіки та збільшенню попиту на робочу силу. 
 
Втім, як і в інших країнах, навіть після закінчення активних бойових дій, безробіття знижуватиметься повільно та залишатиметься на вищих рівнях, ніж раніше. Це пояснюватиметься довгостроковими наслідками війни. 
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29 07 2022 14:55
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