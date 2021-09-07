РНБО хоче створити реєстр заборонених сайтів – член робочої групи

Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнадзора"

Рада нацбезпеки і оборони на нараді 8 липня прийняла остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів.

Про це повідомив у Facebook член Інтернет-асоціації України і член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв.

"Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнадзора", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолюно неможливим в Україні.

Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, та шансів відверто мало", - написав він.

У коментарі "НВ.Бізнес" Тульєв сказав, що робоча група почне повноцінну роботу з понеділка.

За його словами, політичне рішення про створення реєстру вже прийнято.

"В українському законодавстві не прописано, крім рішення суду по дитячої порнографії, не прописано, як саме має відбуватися це блокування. Наше оскарження в ЄСПЛ зараз будується на тому, що в Україні немає процедури і немає законної підстави щось заблокувати", - пояснив він.

При цьому, Тульєв додав, що "за цей час можуть поміняти закони".

За його словами, в РНБО хочуть розробити технічні вимоги до блокування, які будуть описувати, як саме оператори повинні здійснювати блокування сайтів.