НОВИНИРада нацбезпеки і оборони на нараді 8 липня прийняла остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
РНБО хоче створити реєстр заборонених сайтів – член робочої групи
Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнадзора"
Фото: president.gov.ua
Про це повідомив у Facebook член Інтернет-асоціації України і член робочої групи з питань технічної реалізації реєстру Максим Тульєв.
"Сьогодні на РНБО було прийнято остаточне рішення про створення реєстру заборонених сайтів - того самого "Укркомнадзора", яким ми один одного лякали жартома і який ще рік тому здавався просто абсолюно неможливим в Україні.
Створено робочу групу з питань технічної реалізації реєстру. Я в ній. Спробую якось зупинити це безумство, та шансів відверто мало", - написав він.
У коментарі "НВ.Бізнес" Тульєв сказав, що робоча група почне повноцінну роботу з понеділка.
За його словами, політичне рішення про створення реєстру вже прийнято.
"В українському законодавстві не прописано, крім рішення суду по дитячої порнографії, не прописано, як саме має відбуватися це блокування. Наше оскарження в ЄСПЛ зараз будується на тому, що в Україні немає процедури і немає законної підстави щось заблокувати", - пояснив він.
При цьому, Тульєв додав, що "за цей час можуть поміняти закони".
За його словами, в РНБО хочуть розробити технічні вимоги до блокування, які будуть описувати, як саме оператори повинні здійснювати блокування сайтів.
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