RSS
НОВИНИ

Роботодавцям виплатили понад 100 мільйонів за працевлаштування ВПО

Уряд компенсував роботодавцям 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб.
Роботодавцям виплатили понад 100 мільйонів за працевлаштування ВПО Фото: ua.korrespondent.net

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на слова першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона нагадала, що уряд запустив кілька програм стимулювання зайнятості, серед яких надання компенсації роботодавцям, що наймають внутрішніх переселенців. 

Наразі понад 6,6 тисячі підприємців взяли на роботу внутрішньо переміщених українців та отримають від держави відповідну компенсацію. Так, вже виплачено 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч переселенців.

Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з'явилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2022 18:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Як відставний бос МІ-6, його друзі-прихильники Брекзиту та відомий марксист стали мішенями у війні росії проти України

Як відставний бос МІ-6, його друзі-прихильники Брекзиту та відомий марксист стали мішенями у війні росії проти України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.