Роботодавцям виплатили понад 100 мільйонів за працевлаштування ВПО

Уряд компенсував роботодавцям 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на слова першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона нагадала, що уряд запустив кілька програм стимулювання зайнятості, серед яких надання компенсації роботодавцям, що наймають внутрішніх переселенців.

Наразі понад 6,6 тисячі підприємців взяли на роботу внутрішньо переміщених українців та отримають від держави відповідну компенсацію. Так, вже виплачено 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч переселенців.

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