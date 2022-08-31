НОВИНИУряд компенсував роботодавцям 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч внутрішньо переміщених осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Роботодавцям виплатили понад 100 мільйонів за працевлаштування ВПО
Фото: ua.korrespondent.net
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки з посиланням на слова першої віцепрем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
Вона нагадала, що уряд запустив кілька програм стимулювання зайнятості, серед яких надання компенсації роботодавцям, що наймають внутрішніх переселенців.
Наразі понад 6,6 тисячі підприємців взяли на роботу внутрішньо переміщених українців та отримають від держави відповідну компенсацію. Так, вже виплачено 108 млн грн за працевлаштування понад 10 тисяч переселенців.
Раніше повідомлялось, що у застосунку "Дія" з'явилися пенсійні посвідчення, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, переклад документів англійською та інші послуги.
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31 08 2022 18:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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