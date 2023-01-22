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ПОЛІТИКА

росія боїться військової загрози – британська розвідка

22 січня 2023, 10:43
росія боїться військової загрози – британська розвідка
Сергій Шойгу, Володимир Путін. Фото: kommersant.ru
Напередодні шойгу оголосив про плани змін в армії

росія побоюється посиленої військової загрози, тому буде міняти структуру армії, йдеться у звіті британської розвідки.

17 січня 2023 року міністр оборони росії сергій шойгу оголосив про плани серйозних змін у структурі збройних сил, які мають бути здійснені в період з 2023 по 2026 рік.

Це включає збільшення до 1,5 мільйона воєнних – на 11% більше до раніше оголошеного розширення до 1,35 мільйона.

шойгу також оголосив про відновлення московського та ленінградського військових округів, часткове повернення до радянської організації військ у західній росії. Новий армійський корпус планується створити в карелії, поблизу фінського кордону.

"Плани шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, швидше за все, оцінює, що посилена звичайна військова загроза триватиме ще багато років після нинішньої війни в Україні. Проте росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом та обладнанням для запланованого розширення", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, президент рф владімір путін ухвалив рішення про збільшення армії до 1,5 млн осіб до 2026 року.


російські військовішойгу

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