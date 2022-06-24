CУСПІЛЬСТВО НОВИНИросія навмисно мінує чорноморське узбережжя та річку Дніпро, щоб не дати вивезти зерно з портів України на тлі створеної кремлем продовольчої кризи у світі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росія мінує українські порти, щоби не дозволити вивезти зерно
Нещодавно рф обстріляла і резервуари для зберігання соняшникової олії в Миколаєві
Фото: google.com
російський флот отримав наказ поставити міни в портах Одеси та Очакова і вже замінував річку Дніпро, аби блокувати експорт українського зерна.
Офіційні особи США також оприлюднили супутникові знімки, що показують збитки, завдані російськими ракетними ударами раніше цього місяця по другому за величиною зерновому терміналу України в Миколаєві. Нещодавно рф обстріляла і резервуари для зберігання соняшникової олії в Миколаєві.
США кажуть, що їхня розвідка вказує на узгоджену російську стратегію щодо відсікання ділянки узбережжя, яка перебуває під контролем України.
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24 06 2022 16:02 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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