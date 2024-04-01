росія модифікує радянські бомби, ускладнюючи їх збивання – The Times

Модифіковані радянські бомби становлять велику небезпеку, адже їх важко збивати.

Кажуть, що чим глибше солдат копає, тим більше в нього шансів вижити. Але на лінії фронту в східній Україні руйнівна сила нової російської зброї перевіряє віру солдатів. Окопи слабо захищають від посилення повітряної кампанії противника. За останні два тижні росія двічі завдала масованих ракетних і безпілотних ударів по українській інфраструктурі. Керівник МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що москва також скинула 700 крилатих бомб за 6 днів.

Про це пише The Times.

росія почала використовувати такі бомби на початку минулого року. Але їхній руйнівний ефект найбільш яскраво проявився під час боїв за Авдіївку, коли російські винищувачі-бомбардувальники випустили по місту 250 таких бомб за два дні. росія модифікувала радянські бомби модулем планування, що дає змогу "ковзати" до цілі, і додала базові системи супутникової навігації.

Бомби КАБ і ФАБ можуть бути випущені на відстані 64 км за лінією фронту і впасти на землю за лічені хвилини, що ускладнює їхнє збивання українськими засобами ППО, призначених для пошуку траєкторії, яку можна розпізнати. Крилаті бомби різняться за розміром: від ФАБ-250 вагою 250 кг до найбільшої бомби ФАБ-1500 вагою 1,5 тонни, майже половина якої складається з вибухівки.

Зараз росія зараз виробляє ФАБ-3000 вагою три тонни, а наприкінці цього року почне виробництво крилатої бомби "Дрель", яка буде здатна переносити касетні боєприпаси. Військові блогери пов'язані із Кремлем кажуть, що російські інженери можуть навіть додати до крилатих бомб реактивний двигун і паливний бак, що збільшить дальність до 88 км і перетворить їх на базову крилату ракету, подібну до V1, яку використовували німці у Другій світовій війні.

Згідно з даними The Times, наразі крилаті бомби залишаються неточними. російським генералам доводиться йти на компроміс, щоб поліпшити прицілювання.

Для більш точного скидання бомб російські пілоти повинні підніматися на велику висоту в небезпечній близькості від лінії фронту, наражаючи себе на небезпеку з боку українських ППО. Старший науковий співробітник Королівського інституту збройних сил Великої Британії Джек Вотлінг зазначив, що різниця між скиданням бомб на відстані 72 км і 40 км — це різниця між прицільним ударом по цілому селу й ударом по конкретній українській позиції.