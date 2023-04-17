росія посилює ПВК "Вагнер" з метою захопити Бахмут – ISW

російське командування посилює бойовиків "Вагнер" сучасними засобами для захоплення міста Бахмут Донецької області.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики пишуть, що Міноборони росії пішло на цей крок навіть попри явний конфлікт з угрупованням Прігожина.

"Міністерство оборони росії прагне тісніше співпрацювати із ПВК "Вагнер", щоб завершити захоплення Бахмута, попри очевидну напруженість у відносинах між Прігожиним та керівництвом Міноборони", – сказано у звіті.

В ISW також зазначають, що у найманців з'явилися танки Т-90, що свідчить про те, що російське керівництво виділило ПВК більш сучасні засоби для захоплення міста.

Аналітики додають, що останнім часом Прігожин став рідше виступати із нападками на командування рф.

Як зауважують експерти, "Група Вагнера" повернула 130 українських військовополонених 16 квітня, а це свідчить про те, що ПВК могла здійснювати обмін незалежно від Міністерства оборони росії.

В звіті припускають, що ПВК "Вагнер", можливо, намагається змусити мобілізованих російських військовослужбовців підписати контракти з групою Прігожина, намагаючись компенсувати втрати в Україні.