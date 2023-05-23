росія продовжує "контртерористичні операції" в Бєлгородській області

Губернатор рф В’ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція" проти озброєних груп, які вчора проникли на територію області.

Про це губернатор пише в Telegram-каналі.

"Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто", йдеться в пості.

В населених пунктах, в які зайшли озброєні групи, є двоє поранених мирних жителів, до яких не змогли дійти російські силовики, додає Гладков.

Загиблих серед мирного населення на сьогоднішній день немає, констатує Гладков.

"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – підсумував російський губернатор.