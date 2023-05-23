Матеріали:
Теми:

росія продовжує "контртерористичні операції" в Бєлгородській області

23 травня 2023, 10:07
росія продовжує
Губернатор рф В’ячеслав Гладков заявив, що у Бєлгородській області продовжується "контртерористична операція" проти озброєних груп, які вчора проникли на територію області.

Про це губернатор пише в Telegram-каналі.

"Щодо ситуації у Грайворонському окрузі. Триває зачистка території Міністерством оборони разом із силовими структурами. Але повертатися поки що у свої будинки не варто", йдеться в пості. 

В населених пунктах, в які зайшли озброєні групи, є двоє поранених мирних жителів, до яких не змогли дійти російські силовики, додає Гладков.

Загиблих серед мирного населення на сьогоднішній день немає, констатує Гладков.

"Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена", – підсумував російський губернатор.

росія.Бєлгород

Останні матеріали

Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Політика
Визволення Бєлгорода: що далі? – Том Купер, генерал Марк Гертлінг та Jamestown Foundation
Переклад iPress – 23 травня 2023, 14:37
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна
Політика
США визначилися і послали росію із ядерними погрозами до біса. Минулого тижня Україна "виграла" війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 травня 2023, 11:34
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Технології
Чи впораються українські системи протиповітряної оборони? Приклади доцільності західних озброєнь для України – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 23 травня 2023, 09:14
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК
Технології
Основи повітряної війни. Частина IV – Полювання росіян на ЗРК "Патріот" – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 15:14
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Політика
Україні недостатньо перемогти. росія має програти – Еліот Коен
Переклад iPress – 22 травня 2023, 12:49
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІІ – Структура "повітряних" команд росії та України – Том Купер
Переклад iPress – 22 травня 2023, 09:18
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Технології
Основи повітряної війни. Частина ІІ – Як з однієї системи ППО отримати відразу дві – Том Купер
Переклад iPress – 21 травня 2023, 16:21
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Політика
Розпад росії? США та старій Європі нема чого боятися, бо є польсько-український неопрометеїзм – Януш Бугайські
Переклад iPress – 19 травня 2023, 15:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється