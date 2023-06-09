росія продовжує перешкоджати експорту українського зерна

Британські аналітики вважають, що так триватиме до закінчення терміну угоди в липні.

Хоча Чорноморська зернова ініціатива 17 травня була продовжена на 60 днів, але росія продовжує перешкоджати експорту зерна, навмисно сповільнюючи перевірки та активно блокуючи деякі судна.

Про це заявляють аналітики управління розвідки Міністерства оборони Великої Британії.

"Наразі інспектується лише одне-два судна на день, порівняно з шістьма-восьми восени 2022 року", - вказують експерти.

За їхніми словами, росія в такий спосіб намагається домогтися поступок у питанні відновлення роботи трубопроводу Тольятті-Одеса, який експортує аміак з росії через Україну, через Одесу.

"Ситуація ускладнюється тим, що останніми днями трубопровід був пошкоджений і наразі не працює. Ймовірно, що російська риторика та перешкоджання реалізації зернової угоди продовжуватиметься впродовж тижнів, що передують наступному крайньому терміну продовження - 16 липня 2023 року", - зазначають аналітики.

Нагадаємо, що Україна може втратити декілька мільйонів тонн врожаю через підрив Каховської ГЕС.