росія спробує розконсервувати А-50 – розвідка Британії

В Міністерстві оборони Британії припускають, що кремль спробує повернути до експлуатації раніше законсервовані літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Про це йдеться в розвідувальному зведенні Міноборони Британії.

"росія через тиждень після втрати другого А-50 припинила їх польоти і це триватиме поти, поки проводитимуться внутрішні розслідування про нездатність захистити ці літаки, припускає відомство з посиланням на британську розвідку", - йдеться в дописі.

Ймовірно, росії доведеться шукати варіанти, аби подолати цю прогалину шляхом перепрофілювання літаків і прийняття більшого ризику заради забезпечення ефективної повітряної підтримки, яку потребують ворожі сухопутні війська, додає міністерство.

В міноборони Британії вважають, що ворог спробує повернути до експлуатації раніше законсервовані А-50, щоб пом'якшити цю проблему.